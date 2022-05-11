«Стильная штучка»: невестка Орбакайте в тугих лосинах и стеганой жилетке устроила танцы на бывшей даче Пугачевой

Алена Преснякова продемонстрировала монохромный лук, отдыхая с мужем в районе Истры. Они устроили вечер шашлыков.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он тоже стал певцом и актером. Уже длительное время музыкант счастлив в браке с Аленой Красновой. Они познакомились когда она была еще школьницей.

Влюбленность переросла в серьезное чувство. Пара много путешествует и порой устраивает вечеринки. И хоть у них есть квартира в Москве, супруги часто отдыхают в районе Истры на бывшей даче Аллы Пугачевой.

Бабушка любит внука и во всем его поддерживает. Это весной Примадонна отдыхает в Израиле. А вот Никита с женой решил провести майские дни на бывшей даче певицы. На днях пара там устроила застолье, позвав друзей.

А вот 11 мая они решили пожарить шашлыки. На кадрах можно увидеть зеленый двор с зоной для отдыха и мангал. Невестка Орбакайте в тугих лосинах и топе танцевала. Лук дополнили стеганая жилетка сливочного цвета и ботинки.

Алена подчеркнула свою стройную фигуру. Она похвасталась стильным монохромным нарядом. Поклонники восхитились не только участком, но и женой Никиты.

«Какая красивая», «Так стильно», «Фигурка бесподобная», «Вы всегда так классно отдыхаете», «Ну просто шикарно», «Это же круто! Шашлыки», «Какая вы красотка! А наряд просто бомбический», «Стильная штучка», — прокомментировали пост подписчики.

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