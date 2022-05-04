Девушка-весна: Орбакайте в воздушном платье в пол с эффектом мерцания подчеркнула изящную фигуру

Артистка впервые за долгое время вышла на связь. Она восхитила поклонников нежным образом.

Кристина Орбакайте является известной певицей. Она родилась в звездной семьей и уже в юном возрасте смогла побывать на концертах и даже за кулисами. Кристина пошла по стопам мамы Аллы Пугачевой. Она не только поет, но и снимается в кино.

Обычно артистка любит путешествовать. Она ездит в США, где учится ее дочка Клавдия, а также останавливается в Майами, если хочет отдохнуть на море.

Но большую часть времени Орбакайте проводит в России. Она видится с родными, играет в театре и участвует в разных мероприятиях. А не так давно певица делилась кадрами с гастролей, на которых была почти весь март.

В прошлом году ей пришлось перенести концерт в честь юбилей, поэтому она даст его в этом году. А 4 мая Кристина поделилась кадрами с очередного выступления. Она впервые за долгое время вышла на связь.

На кадрах дочка Примадонны дефилирует в воздушном платье нюдового цвета. Невесомый наряд со стразами подчеркнул ее хрупкую фигуру и позволил засветить декольте.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. И хоть она отключила комментарии к посту, в фан-аккаунтах этот образ певицы осыпали комплиментами. «До чего красивая», «Это невероятный образ», «Какая фея», «Ну Кристина, вы олицетворяете май и весну», «До чего нежно», «Ох, как хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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