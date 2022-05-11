«За человека не считают!»: дочке Пригожина трижды отказали в получении пособия

Дочь Иосифа Пригожина Даная в настоящий момент находится на последних сроках беременности.

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Наследница продюсера рассказала фолловерам, что попыталась в МФЦ получить положенное пособие по беременности от государства, вставшим на учет на ранних сроках, но ей несколько раз отказали.

«Написали, что я не нуждаюсь в выплатах в связи с высокими доходами родителей. Несмотря на то что я состою в браке. Подавала три раза. В чем-то и за человека не считают! Думаю, во всех выплатах откажут», — рассказала Даная.

Дочь Иосифа Пригожина решила не оставлять так дело и написала на сотрудниц МФЦ жалобу.

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