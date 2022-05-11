Звезда «Венома» Мишель Уильямс беременна в третий раз

Звезда «Величайшего шоумена» и «Венома», 41-летняя актриса Мишель Уильямс беременна третьим ребенком.

В ее нынешнем браке с режиссером Томасом Кейлом это будет второй малыш. Их первый сын Харт появился на свет в 2020 году, в период самоизоляции. Также у звезды есть 16-летняя дочь Матильда от актера Хита Леджера, умершего в 2008-м.

Мишель рассказала журналистам, что очень рада возможности снова стать мамой, ведь с годами эта радость становится все более труднодостижимой.

«Ничто так не заставляет тебя стремиться к лучшему миру, как воспитание замечательного ребенка. Это высший творческий акт», — цитирует актрису издание Variety.

Добавим, что в эти дни Уильямс готовится к Каннскому фестивалю, где будет представлять свой очередной фильм Showing Up («Появление»). Это история о женщине-скульпторе, которая готовится к большой выставке и всеми силами старается избежать мешающих факторов. Также актриса занята в производстве картины «Фабельманы» Стивена Спилберга. После нее она сделает перерыв в карьере, необходимый для рождения третьего ребенка.

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