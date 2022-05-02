«Любовь побеждает все»: Пригожин сказал нужные слова расстроенному мужу Нетребко

Неприятности, которые случились с Анной Нетребко из-за ее неопределенной позиции, а потом и вполне конкретной насчет ситуации в мире, сильно расстроили Юсифа Эйвазова, ее мужа.

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Оперный певец вместе с женой переживал ее провалы в карьере и как мог старался ее поддержать, вывез отдохнуть в Египет, организовал встречи с друзьями и родственниками. Не удивительно, что растроганная Анна Нетребко обратилась к нему в день 45-летия не только со словами поздравлений, но и благодарности, называя супруга «самым добрым человеком».

Нашел что сказать Юсифу Эйвазову и продюсер Иосиф Пригожин.

«Дорогой Юсиф! От всей души поздравляю тебя с юбилеем. Любовь побеждает все! Сила искусства и сила любви способна объединять людей всей планеты вне зависимости от вероисповедания и национальности. Пусть сила твоего голоса звучит по всему миру и несет мир и добро. Музыка лечит души. Будь здоров, любим и счастлив. С уважением, Иосиф и семья», — написал муж певицы Валерии в своем телеграме.

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