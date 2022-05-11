Статуэточка: Волочкова подчеркнула стройную фигуру в комбинезоне ультрасинего оттенка

Анастасия Волочкова в роскошном образе предстала на собственной пресс-конференции.

Балерина Анастасия Волочкова в эту среду, 11 мая, дала пресс-конференцию.

На встречу с представителями СМИ звезда балета явилась облаченной в комбинезон насыщенного синего оттенка с глубоким декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру Анастасии Волочковой.

Снимком, запечатлевшим ее в умопомрачительном и очень идущем ей комбинезоне, Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге.

«Дорогие представители СМИ, все, кто пришел сегодня на пресс-конференцию, спасибо вам от души. Я была искренне рада разделить с вами это время нашего общения», — написала под фото Анастасия Волочкова.

Поклонники балерины восхитились тем, как прелестно она выглядит.

«Просто красотка! Удивительная женщина, превосходная неповторимая», «Одета со вкусом. Синий цвет — это ваш», «Какая вы красивая. И синий цвет вам очень идет», — высказались в Сети.

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