«Не просто забраться»: Волочкова сделала шпагат вниз головой на специальном тренажере

Звезда балета Анастасия Волочкова уже давно на пенсии, поскольку балерины уходят на заслуженный отдых в 35 лет.

Но 46-летняя Анастасия Волочкова постоянно демонстрирует, что не намерена сдавать своих позиций.

Балерина продолжает танцевать на сцене и регулярно устраивает концерты для поклонников. Чтобы быть в тонусе, Анастасия Волочкова много тренируется.

И не только у станка. В доме Анастасии Волочковой есть специальный тренажер, с помощью которого звезда растягивается для шпагата и качает пресс.

В телеграм-канале Анастасия Волочкова показала видео, которым запечатлела фрагмент тренировки.

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«Каждый использует тренажеры по-своему. Я — в таком варианте. На этот тренажер, правда, не просто забраться. А сойти – еще сложнее. Но вы попробуйте, если такой есть у вас в доступе. Упражнение на растяжку и пресс очень эффективное!» — написала под видео Анастасия Волочкова.

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