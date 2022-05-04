Анастасия Волочкова показала редкие кадры репетиций с Майей Плисецкой

Анастасия Волочкова обнародовала редкие видеокадры своих репетиций в Большом театре с Майей Плисецкой.

В опубликованном в Сети документальном фильме величайшая балерина XX века передавала свой опыт и технику хореографии Волочковой, которая танцевала после нее «Кармен».

Нежность и красота обеих артисток, безусловно, впечатляет. Каждая хороша в своем возрасте: Анастасия — в свежей юности, Майя — в грациозной зрелости.

«Сегодня, встретившись с Майей Михайловной, я понимаю — все, что я делала до этого — это просто ничего. Потому что тот образ, который она пронесла через всю жизнь, тот образ, который она показала на репетиции, танцуя перед нами, конечно, это вызывает восхищение. И я не верила, что это будет возможно. Удостоиться чести станцевать партию «Кармен» после Майи Михайловны Плисецкой — это для меня большое событие и большая награда», — сказала Анастасия Волочкова.

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