«Его оттуда попрут»: Юлия Салибекова уверена, что Тиграна скоро выгонят из «Дома-2»

Экс-участница реалити-шоу Юлия Салибекова считает, что Тигран выезжает исключительно за счет ее популярности.

В ближайший понедельник, 16 мая, Юлия и Тигран Салибековы официально разведутся в суде. Закончится десятилетняя история их брака.

Не дожидаясь официального развода с женой, Тигран Салибеков отправился искать новое счастье на «Дом-2». Юлия Салибекова приходила на Лобное, чтобы рассказать свою версию того, что происходило в их семье.

У экс-участницы «Дома-2» сложилось впечатление, что Тигран на проекте без нее никому не интересен.

Популярность бывшего мужа Юлии Салибековой напрямую зависит от нее. Не будет Юлия реагировать на выпады отца своих детей — Тиграна в два счета выгонят с проекта. Потому что тухлый.

Об этом Юлия Салибекова заявила, общаясь со своими подписчиками.

«Он пришел на «Дом-2» с плохой историей. Когда я перестану реагировать, его оттуда попрут. Он пошел не под моим крылом и должен мне откаты», — заявила Юлия Салибекова.

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