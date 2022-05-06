На глазах у Давы: Тигран и Юлия Салибековы устроили разборки на «Доме-2»

Юлия Салибекова появилась на Лобном, чтобы рассказать всю правду о муже, с которым разводится.

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова вслед за мужем Тиграном, вернувшимся на телестройку, появилась на «Поляне».

Она пришла на Лобное место, чтобы рассказать, каким отцом был Тигран Салибеков. Судя по видео, которое распространилось в Сети, картинка получилась не очень. Сейчас сыновья Эльдар, Ролан и Баграт не очень тянутся к папе.

«Дети к нему не идут, он пришел с пустыми руками. Детям надо покупать сладости и игрушку. Когда мы жили вместе, связующей ниточкой между ним и детьми была я. Он заходил строго — упали, отжались. А я говорила: «Дети, поцелуем папочку!» — рассказала Юлия Салибекова.

Разобраться в отношениях в паре попытался ведущий Давид Манукян. Но Юля быстро пресекла его попытку противоречить ей, заявив, что пока у Давы нет детей, то и говорить не о чем.

«Десять лет я был отличный. А сейчас, значит, плохой. Где ты говоришь правду? — возмутился Тигран Салибеков. — Я делал из них мужиков! Спортом с ними занимался».

Напомним, Тигран и Юлия Салибековы разводятся после десяти лет брака и рождения троих сыновей.

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