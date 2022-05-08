«Мои три сына при наследстве»: Тигран Салибеков не смог «отжать» квартиру у Юлии Салибековой и детей

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова сообщила, что суд вынес решение в ее пользу.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова празднует победу. Она выиграла суд за недвижимость у мужа Тиграна Салибекова.

Многодетный отец при разводе хотел забрать одну из купленных Юлией сыновьям квартир и подал соответствующий иск в суд. Но инстанция встала на сторону детей.

«Ура! Суд вынес решение в нашу с детьми пользу! Теперь все мои три сына при наследстве, и никто у них не отберет то, что я им дала! Я безгранично благодарна всем тем людям, которые переживали за нас с детьми, поддерживали! Действительно, большое дело сделано. Я могу выдохнуть. Б/м остался с 1 квартирой и машиной», — рассказала Юлия Салибекова в микроблоге.

Напомним, Тигран Салибеков сейчас является участником «Дома-2». Он пришел на проект после расставания с Юлией. В его планах – начать новую жизнь с другой.

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