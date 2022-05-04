«Забирай»: Юлия Салибекова обратилась к Юлии Белой после ее свидания с Тиграном на «Доме-2»

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова отреагировала на новые отношения Тиграна Салибекова, с которым разводится после десяти лет брака и рождения троих сыновей.

«Я не плачу, не рыдаю. Я его отпустила, ментально открепилась от него. Шесть дней назад я ему это подтвердила на Лобном месте. Я сделала выводы, я выросла и пошла дальше. Я поняла, что такой формат мужчины не для меня, что мне нужно другое», — высказалась в микроблоге Юлия Салибекова.

Она прокомментировала недавнее романтическое свидание Тиграна Салибекова с Юлией Белой и фактически благословила их роман.

«Понятно, что на каждый товар есть свой покупатель. Не осуждаю. Наоборот, считаю, что девушка, которая сейчас рядом с Тиграном, может его отвлечь, и он не будет лезть ко мне. Может быть, она подскажет, что можно достойно выйти из ситуации и просто выполнять свои отцовские обязанности. У меня надежда на Юлию Белую, что она поступит по-женски. Забирай, счастья, удачи, здоровья», — пожелала Юлия Салибекова.

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