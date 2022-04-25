Греческий шик: беременная Тодоренко в струящемся белом платье предстала на съемках «Маски»

Телеведущая постоянно держится за округлившийся живот. Скоро она станет мамой во второй раз.

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Орел и решка». Потом ей удалось стать популярным блогером. Примечательно, что Регина также мечтает сниматься в кино.

А благодаря украинской версии шоу «Фабрика звезд» она также прекрасно поет. Не удивительно, что артистка сидит в жюри шоу «Маска» с Валерией, Филиппом Киркоровым и другими звездами.

Не так давно Регина решила перестать скрывать беременность. Вместе с мужем Владом Топаловым она уже растит сына Михаила. Теперь телеведущая намекает, что ждет дочку, но точного ответа не дает.

Она редко выходит в свет, но недавно решила появиться на праздничном гала-вечере Татьяны Тарасовой, где спела на публике. А на днях Тодоренко отметилась в съемках полуфинала шоу «Маска».

На этот раз она покрасовалась в белом струящемся платье в пол в греческом стиле. Шифон нежно подчеркивал ее округлившийся живот. Регина сделала воздушную укладку и украсила прическу диадемой-венком. Она постоянно гладила живот во время съемок и признавалась, что даже принимает решение благодаря вибрациям, которые чувствует.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит телеведущая. «Какие все классные! Но Регина прям невеста», «Очень красивый и нежный наряд», «Все бы беременные так выглядели», «Ну слов нет! Что за богиня», «Ваши эмоции самые ярки на шоу», «Хорошеете с каждым днем», — прокомментировали пост подписчики.

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