«Мой интерес личный»: Киркоров раскрыл, зачем тихонько приехал на «Евровидение»

Артист не стал отказываться от специального предложения организаторов.

В этом году Россию отстранили от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». Кроме того, гражданам РФ запрещено принимать участие в зрительском голосовании.

Между тем, стало известно, что Филипп Киркоров все-таки прилетел в Турин. Как рассказал артист, он получил специальное приглашение от организаторов мероприятия. Экс-муж Аллы Пугачевой прибыл туда, не афишируя свой прилет, но по приезде рассказал об этом публике.

После волны хейта в свой адрес от возмущенных соотечественников он решил объяснить цель своего визита на «Евровидение».

«Мой интерес здесь личный, профессиональный. Безусловно, «Евровидение» — мероприятие очень высокотехнологичного уровня. Как профессионалу, который постоянно учится и извлекает что-то для себя из каждого музыкального события, и будь хоть Grammy, «Оскар», которые я видел, «Евровидение» — не исключение», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» Филипп Киркоров.

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