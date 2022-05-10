«На главном музыкальном празднике»: сменивший имидж Киркоров подтвердил, что находится на «Евровидении»

Поп-король Филипп Киркоров подтвердил информацию, которая в этот вторник появилась на информационных лентах.

Речь шла о том, что российский певец тайно отправился в Турин, чтобы засветиться на музыкальном конкурсе «Евровидение – 2022». В этом году от вокального состязанию Россию отстранили, не смогут жители нашей страны принять участие и в голосовании за артистов.

Филипп Киркоров разместил в микроблоге видео, которым подтвердил, что находится в Италии.

«Строить планы в современном мире смешно. Поэтому психанул. И как чихнул, что оказался на главном музыкальном празднике. Люблю такие спонтанные смены. Смены во внешности. Смены логистические», — сказал Филипп Киркоров.

В кадре он предстал без привычной поклонникам и очень стильной бороды. С какой целью Филипп Киркоров решил сменить имидж, он не уточнил.

Напомним, в этом году от «Евровидения» Россию отстранили, не смогут жители нашей страны принять участие и в голосовании за артистов.

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