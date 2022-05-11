«Каждый едет к своим»: отправившаяся в Донбасс Цыганова высказалась о Киркорове

Артистка счастлива, что в эти тяжелые дни проводит время не в Италии, а со своим народом.

11 мая певица Вика Цыганова записала видео для своих поклонников у мемориального комплекса «Самбекские высоты», что находится в Ростовской области, недалеко от границы с Донбассом.

58-летняя артистка сообщила, что едет в ДНР и ЛНР, чтобы поддержать местных жителей и бойцов своими песнями.

«В то время как господин Киркоров потоптался на кресте в Кремле и свалил в Турин. Я думаю, что каждый едет к своим. Я счастлива, что я не с ним вместе, а со своим народом. С Днем Победы», — высказалась Цыганова в Telegram. «Наш народный Филя уехал в просветленную Европу за вдохновением, как гадить нам в душу дальше», — добавила она в следующем сообщении.

Напомним, что 10 мая Филипп Киркоров сообщил поклонникам, что он находится в итальянском Турине на песенном конкурсе «Евровидение», который посещает каждый год. А ранее он оскандалился во время своего юбилейного концерта в Кремле, отмечая 55-летие, когда во время музыкального номера забрался на импровизированный крест. Перфоманс «короля российской эстрады» возмутил многих верующих да и просто культурных людей.

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