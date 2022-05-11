«Пишете, что я жирная и деревянная»: Бузова на фоне критики блеснула неидеальной фигурой на пилоне

Ольга Бузова уже давно стала медийной личностью. Она еще со времен участия в «Доме-2» привыкла жить под прицелом камер. Примечательно, что артистка теперь дает концерты и ведет новые шоу.

Она хвастается нарядами и делится новостями из своей жизни. Однако зачастую ее критикуют. После участи в шоу «Ледниковый период» она похудела. Тогда ее фото в бикини поклонники называли ужасными.

А вот за последние месяцы Бузова поправилась. Она не скрывает, что на это были причины, но теперь телеведущая активно пытается вернуться в форму. Она посещает спортзал и даже танцует на пилоне.

Накануне телеведущая заметила, что ее критикуют за подобные танцы. Она опубликовала новое видео с тренировки, на которой блеснула в мини-шортах и на шпильках. Звезда не скрыла свои прелести.

«Почитала комментарии некоторых под последним постом и я реально в ужасе. Откуда в вас столько желчи? Вы то сами занимаетесь чем-нибудь новым? Изучаете что-то новое для себя? И я, что говорю, что я мега профи в pole dance и еду на соревнования? Я учусь, развиваюсь, занимаюсь спортом, держу себя в тонусе, каждый день работаю над собой, чтобы становиться лучше! И делюсь своими маленькими достижениями, чтобы дать некоторым также мотивацию. Учусь быть пластичной, мне этого не хватает, я это и так знаю! Поэтому и начала заниматься! Вам легче становится, что вы пишите мне, какая я жирная и деревянная? Вы думаете, я не могу себя адекватно оценить? То что я не в своей форме, я и так знаю, причины я вам тоже говорила», — высказалась Бузова.

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