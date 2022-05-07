Образ для свидания: Бузова в шелковом костюме небесного цвета с прозрачным корсетом подчеркнула формы

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках, так как каждый раз ей приходится примерять новые образы. Артистка привыкла жить под прицелом камер.

Она порой сама старается привлечь к себе внимание. Так на юбилее Филиппа Киркорова блондинка появилась в платье с разрезом от бедра. Она отказалась от белья, чем взбудоражила общественность.

А вот 6 мая Ольга решила начать день с примерки нового образа. Примечательно, что у зеркала она покрасовалась в шелковом костюме небесного цвета с черным прозрачным корсетом.

Она дополнила лук модными туфлями Amina Muaddi в тон. Телеведущая стала красоваться на камеру. Бузова отказалась от лифа, чем придала луку изюминку. Она продемонстрировала пикантный наряд для свидания.

Однако Ольга отправилась не в ресторан, а на съемки. Она не скрывала, что в восторге от своего образа. Артистка сразила поклонников. «Ну очень красивая», «Наряд потрясающий», «Ох, какая роскошная», «Это выглядит стильно», «Очень соблазнительно», «А белье слабо носить?», «До чего хорошенькая», «Это круто! Оля, какое преображение», «Ну тут и фигурка роскошно смотрится», — прокомментировали пост подписчики.

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