Сама нежность: Ольга Бузова в струящемся белом платье в пол предстала на публике

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она много лет работает на телевидении. Бывшая звезда «Дома-2» не скрывает, что стала богатой и знаменитой. Она купила себе квартиру, где уже несколько лет делает ремонт.

Артистка снимается в новых проектах и дает концерты. Она предпочитает удивлять публику, поэтому не боится экспериментировать с образами. Однако в последнее время звезда любит наряжаться в романтичном стиле.

В Москве Ольга ходит в силуэтных платьях, косухах и плащах. Она активно поддерживает современные тренды. А вот на съемках шоу «Звезды в Африке» телеведущая решила щегольнуть в белоснежном платье в пол с завязками в области декольте.

Она скрыла изъяны фигуры и подчеркнула изящные щиколотки. Бузова сделала пышную укладку с легкими локонами и нюдовый макияж. Она покрасовалась на камеру с Михаилом Галустяном.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну очень красивая», «Роскошное платье», «Вот такая невеста была бы просто изумительной», «Оля, ты снова мечтаешь о свадьбе?», «Ну как хороша», «Когда такой нежный образ, то и смотреть приятно», «Это просто потрясающе», «Оленька, ну умеешь же одеваться женственно без вычурности», — прокомментировали пост подписчики.

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