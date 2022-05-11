«Он смотрел на меня и молчал»: Илья Соболев рассказал о знакомстве с Сергеем Безруковым

Как отметил шоумен, известный актер и худрук его похвалил.

Шоумен Илья Соболев в «Телеграм» рассказал о своем знакомстве с актером и худруком Московского Губернского театра Сергеем Безруковым.

Как отметил Илья Соболев, при первой встрече он подошел к Сергею Безрукову и сказал, что делал для него самую смешную пародию. В ответ худрук похвалил Соболев, произнеся всего одно слово: «Молодец!»

«Далее он смотрел на меня и молчал. Это длилось не долго. И я ушел». Илья Соболев

Напомним, что Сергей Безруков – народный артист Российской Федерации. Кроме того, он лауреат государственной премии.

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