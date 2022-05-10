«Гуляем, наслаждаемся»: Сергей Безруков поделился редким фото с женой Анной Матисон

Звездная пара Сергей Безруков и Анна Матисон проводят время в Санкт-Петербурге.

Актер и режиссер Сергей Безруков уже несколько лет счастлив во втором браке с режиссером Анной Матисон.

У пары трое маленьких детей – дочка и два сына.

Но, судя по всему, эти дни Сергей Безруков и Анна Матисон проводят вдвоем, без наследников. Звездные супруги находятся в Санкт-Петербурге, где у Сергея Безрукова гастроли.

В микроблоге он поделился редким совместным снимком с Анной Матисон на фоне Исаакиевского собора.

Кадр был сделан во время экскурсии по крышам Санкт-Петербурга, на нем много солнца.

«Удивительная погода в Санкт-Петербурге. Вчера с утра было очень холодно, я даже немного переживал, что с такой погодой нам нужно будет выступать. Но к вечеру выглянуло солнце. А сегодня на улице +18! Это очень кстати, ведь мы специально здесь задержались — снять стихотворения и немного погулять. Поэтому гуляем, наслаждаемся! Ну и, конечно, как без питерских крыш!» — поделился Сергей Безруков.

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