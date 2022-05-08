Сергей Безруков перепел «Песню о далекой родине» из «Семнадцати мгновений весны»

8 мая на YouTube-канале Сергея Безрукова вышло музыкальное видео, в котором 48-летний актер исполняет «Песню о далекой родине» из телефильма «Семнадцать мгновений весны».

По словам артиста, его версия этой культовой композиции является поклоном его дедам и признанием в любви советскому кинематографу.

«Для поколения моих бабушек и дедушек 9 Мая — праздник семейный, застольный и куда более любимый и важный, чем Новый год. Помню, как мой дед ходил на парад в городе Лысково Горьковской области, и как мы заказывали междугородний разговор и звонили ему сразу, как он вернется: «Дедуля! С Днем Победы, дорогой! Спасибо за Победу!» Потом все садились за стол и обязательно пели песни», — вспоминает Безруков в Telegram. «Как я любил эту замечательную традицию, и какое особое было у всех настроение: все чувствовали что-то важное и до слез настоящее. Почти все любимые песни были из кинофильмов. И особое место, конечно, занимала «Песня о далекой родине» из легендарных «17 мгновений весны».

Актер отметил, что сериал о Штирлице 1973 года является его ровесником, поэтому Безрукова всю жизнь сопровождает музыка Микаэла Таривердиева.

Напомним, в ноябре 2022 года выйдет фильм «Нюрнберг», в котором Сергей Витальевич сыграл главного обвинитель от СССР в Нюрнбергском процессе.

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