Голливуд, давай, до свидания! Безруков предложил показывать детям фильмы времен СССР

С каждым днем все меньше российские дети имеют возможность увидеть западные фильмы. Причины известна – санкции.

Сергей Безруков замечает в этом позитивный момент, ведь старые добрые ленты, по его мнению, могут с успехом заменить блокбастеры, которые не всегда учат светлому и полезному.

Актер уверен, что советские фильмы для детей будут иметь успех в кинотеатрах.

«Все советские фильмы — прекрасные, спору нет, но пойдет ли взрослое поколение пересматривать их в кино, когда дома есть интернет и удобный диван? А вот показать ребенку старые добрые „Морозко“, „Королевство кривых зеркал“ „Старую, старую сказку“ или „Приключения Буратино“ — это уже совсем другая история», — порассуждал Сергей Безурков в своем телеграм-канале.

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