«Меня они не убеждают»: Машков нелестно отозвался о профессионализме молодых артистов

По словам худрука, многие из них просто не обучены.

Худрук театра имени Олега Табакова Владимир Машков заявил, что уже на протяжении четырех лет смотрит летом молодых артистов, которых можно было бы в теории пригласить в его театр.

«Меня они не убеждают. У меня претензии ко многим театральным школам. Потому что если институты не завязаны с театрами, а театры не интересуются тем, кого выпускают вузы, — это провал». Владимир Машков

Как отметил Владимир Машков, когда нет потребности, то незачем в большом количестве выпускать артистов из театральных вузов. Когда такие люди приходят на просмотр к Машкову, то он быстро понимает, что многие из них просто необученные, сообщают «Известия».

Напомним, что Владимир Машков — один из самых известных российских актеров. За его плечами десятки успешных работ в кино.

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