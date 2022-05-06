«Последнее, что услышала от него: «Маша, я тебя люблю»: Машкова раскрыла суть разговора с отцом

Владимир Машков хотел, чтобы его дочка и внучки вернулись в Россию из Америки.

Звезда сериала «Света с того света» Мария Машкова дала откровенное интервью, в котором впервые после долгого молчания заговорила об отношениях с родней. Вот уже много лет актриса с мужем и детьми живет за океаном. Однако не так давно Владимир Машков уговаривал дочку вернуться на родину. Актер театра и кино хотел, что Маша воспитывала его внучек в России.

В тот момент, когда Владимир позвонил дочери, она спускалась с аттракциона. И если не этот аттракцион, как говорит Мария, она едва ли пережила бы такой разговор с отцом. А так у актрисы было чувство, что она подготовилась к беседе, выдохнула. Машкова припомнила, что отец попросил ее срочно вернуться на родину вместе с детьми.

«На самом деле это был крутой разговор. Он очень старался услышать меня, я старалась услышать его. Он задавал мне вопросы, я задавала ему. Пыталась понять, что он думает», — говорила Мария Машкова в *YouTube-шоу «вДудь».

При этом актриса дала понять, что им так и не удалось найти общий язык. Несмотря на недомолвки, Владимир Машков все-таки нашел в себе силы не давить на дочь. «Последнее, что я от него услышала: «Маш, я тебя люблю», — заверила актриса.

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