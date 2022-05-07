Мария Машкова рассказала о разговоре с Евгенией Брик, который изменил ее жизнь

Мария Машкова в интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом) уже несколько лет живет в США вместе со своим мужем Александром Слободяником-младшим и дочерями Стефанией и Александрой. Карьера в Америке у актрисы строится не так как она хотела. Часто приходится сидеть без работы.

Но однажды Машковой помогла Евгения Брик, которая, к сожалению, скончалась от рака в феврале этого года в Лос-Анджелесе. Маше предложили сняться в фантастическом триллере «МКС» (I.S.S.) Габриэлы Каупертуэйт.

Роль в этом проекте стала полной неожиданностью для Машковой. Только на съемочной площадке она узнала, что именно Брик попросила продюсеров взять Марию в кино.

«Она не могла сниматься по состоянию здоровья. Кастинг-директор и режиссер — все очень расстроились. Женя попросила список русских актрис и сказала: «Ничего себе. У вас есть все! А нет Маши Машковой. Она вам нужна. Если не я, пусть она снимается». Мы с ней были хорошими приятельницами, но никогда близко не дружили. Я была в шоке, это изменило мою жизнь», — поделилась дочь Владимира Машкова.

Маша позвонила потом Евгении для того, чтобы поблагодарить ее. Та мило ответила, что очень уважает ее как актрису и всегда готова помочь.

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