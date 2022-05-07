Ничего нет: в каких условиях Мария Машкова живет в США

Как оказалось, своего имущества у артистки нет.

Дочь российского актера Владимира Машкова Мария уже много лет живет на две страны. Артистка признается, что в США у нее семья, а в России — работа.

В интервью признанному в России иноагенту Юрию Дудю Машкова рассказала, что на родине у нее нет имущества. Да и в Штатах, как оказалось, они с мужем снимают квартиру.

Это маленькая студию, разделенная на зоны. Кровать же расположена за ширмой по соседству с барной стойкой.

«Я уговаривала мужа переехать в Россию на пару лет. Этим летом у меня почти получилось, но наша дочь поступила в очень хорошую школу в Америку, и нам пришлось быстро возвращаться. У нас не было ни квартиры, ни машины. Я паниковала. Муж сказал: «Спокойно, все решим!», — улыбалась 37-летняя Мария.

Но, видимо, пока не решил.

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