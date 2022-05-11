Марат Башаров принял участие в генеральном прогоне балета «Конек-Горбунок»

На сцене перед зрителями его можно будет увидеть уже 12 мая.

Актер Марат Башаров принял участие в генеральном прогоне спектакля «Конек-Горбунок». Он впервые прошел роль в данной постановке от начала и до конца.

Как заявил после прогона журналистам Марат Башаров, он открыл в своем теле новые группы мышц. После репетиций в балете они болят, по его признанию, несколько иначе.

Напомним, что Марат Башаров исполнит на сцене Новосибирского театра оперы и балета роль Царя в постановке Владимира Кехмана «Конек-Горбунок», сообщает «СтарХит» в «Телеграм».

Премьерные показы балета пройдут с 12 по 14 мая. Постановка «Конек-Горбунок» будет отличаться красочным сценическим решением, в котором мультимедийные спецэффекты сочетаются с фольклорными мотивами.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.