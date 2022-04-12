«Для меня важно, как он играет, что делает в кадре»: Бикович вступился за бьющего жен Башарова

Как отметил актер, каждый человек почему-то берет на себя право судить, причем делает это безответственно.

Актер Милош Бикович в шоу «А поговорить?» встал на защиту своего коллеги Марата Башарова, который был ранее замечен в рукоприкладстве по отношению к женам.

Ведущая Ирина Шихман спросила Милана Биковича, стал бы он работать вместе с Маратом Башаровым, учитывая, что у того не самая хорошая репутация в театральной среде.

«Для меня важно, как он играет, что делает в кадре. Не возьму, если он потенциально может кого-то убить и так далее. Но мне не нравится в сегодняшней повестке во всем мире то, что каждый человек теперь берет на себя право судить, причем безответственно». Милош Бикович

Ранее бывшие жены Марата Башарова Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова уверяли, что актер их избивал. Факты насилия были задокументированы, но дело до суда ни в одном, ни в другом случае так и не дошло.

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