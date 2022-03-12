«Сломал нам сложнейшие гастроли»: Райхельгауз рассказал, как Башаров подвел труппу на Кипре

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о запоях актера Марата Башарова.

«Он уже за день или за два до скандала стал выламываться. Марат Башаров фактически сломал нам сложнейшие гастроли на Кипре. И мы приложили невиданные силы, чтобы выйти из-под удара. Ладно бы был первый поступок в жизни — я бы понял». Иосиф Райхельгауз

Как отметил Райхельгауз, у актера просто случился очередной запой. «Такое происходит регулярно. Я уже скрывал, и прятал его. Он срывал спектакли. Часто приходилось его заменять», — заявил Иосиф Райхельгауз.

Ране Марат Башаров заявил, что лишился работы в театре из-за снимка в соцсетях. Он опубликовал фотографию с президентом России Владимиром Путиными и подписал кадр: «Спасибо!»

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