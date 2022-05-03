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«Куча брезгливой отрыжки»: Башаров громко высказался в адрес покинувших Россию звезд

Актер считает, что уехавшие заняли безответственную позицию.

«Куча брезгливой отрыжки»: Башаров громко высказался в адрес покинувших Россию звезд
Марат Башаров. Фото: Global Look Press

В конце февраля и начале марта Россию покинули многие звезды. Одни тихо и молча, другие, как например, Максим Галкин, периодически высказываются о России весьма нелестно.

Актер Марат Башаров считает, что некоторые знаменитости заняли безответственную позицию. Он считает, что такие любили Россию только из-за денег.

 «Хочется сказать им: «Когда у вас здесь были хорошие гонорары, востребованность и успех, почему-то вы любили Россию. По крайней мере, не высказывались о ней негативно. А оказавшись за кордоном, вы вдруг, став якобы свободными, мигом прозрели». А в ответ мы — то есть та самая Россия, где мы с вами сейчас живем — получаем от перевертышей кучу брезгливой отрыжки», — сказал Башаров в интервью РИА Новости.

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