Маркл и принца Гарри обязали соблюдать особое требование на юбилее королевы

Меган Маркл уже четыре года счастлива в браке с принцем Гарри. Она подарила избраннику двоих детей: на днях день рождения отметил принц Арчи, а в прошлом году на свет появилась их дочка Лилибет.

Если первый год в браке для супругов прошел насыщенно. Британцы полюбили избранницу принца. Но потом пара неожиданно отказалась от своих королевских обязанностей и уехала жить в США.

больше по теме Меган Маркл не смогла вынести и 15 минут в Букингемском дворце во время приема Герцогиня с первых дней замужества с принцем Гарри вступала в конфронтацию с родственниками.

Во время пандемии Маркл с мужем не часто появлялась на публике. Но недавно они отправились в тур, посетив Нидерланды. А теперь появилась информация, что пара приедет в Англию и примет участие в праздновании платинового юбилея королевы, которое состоится в Лондоне в следующем месяце.

«Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, рады и гордятся тем, что в июне этого года вместе со своими детьми примут участие в праздновании платинового юбилея королевы», — сообщил представитель пары.

Пока не подтверждены данные, но возможно, что герцог и герцогиня Сассекские появятся на праздничной службе в соборе Святого Павла 3 июня вместе с другими членами королевской семьи. Отмечается, что члены БКС встревожены такой новостью и даже ввели особое требование для супругов.

Дело в том, что съемочная группа Netflix возможно будет сопровождать Меган и принца Гарри, так ка компания снимает про них реалити-шоу. Поэтому Сассексов должны контролировать придворные «смотрители», которые будут пресекать любые попытки провести съемку на официальных торжествах.

Также, по некоторым данным, принц Уильям тоже встревожен из-за съемок Netflix. Он боится, что брат может обнародовать их личные переписки. Поэтому якобы принц Уильям намерен поговорить с братом, чтобы уладить разногласия и чтобы их конфликт не попал ни в реалити-шоу, ни в мемуары, об этом пишет The Sun.

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