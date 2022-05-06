«С днем рождения, Арчи»: Елизавета II и ее родственники поздравили сына Меган Маркл и принца Гарри

Королеву Великобритании Елизавету II заподозрили в примирении с внуком принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Все дело в том, что Ее Величество написала поздравление для сына родственников, которые теперь живут в США.
На официальном сайте королевской семьи появилась обращения к сыну Меган Маркл и принца Гарри. Отметим, что Арчи празднует свое трехлетие.
В день рождения малыш получил поздравительные сообщения от дяди и тети.
«Желаем Арчи счастливого третьего дня рождения!» — такое поздравление для малыша оставили Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Также его бабушка с дедушкой не забыли о поздравлении.
«С днем рождения, Арчи», — написали принц Чарльз и Камилла.
И самым долгожданным поздравлением для Арчи стало обращение его прабабушки:
«Желаем Арчи Маунтбеттен-Виндзору очень радостного третьего дня рождения!»
Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям подарили своей дочери Шарлотте пони. Малышка давно мечтала о собственном питомце, на котором можно прокатиться.
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