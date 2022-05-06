«С днем рождения, Арчи»: Елизавета II и ее родственники поздравили сына Меган Маркл и принца Гарри

Королеву Великобритании Елизавету II заподозрили в примирении с внуком принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Все дело в том, что Ее Величество написала поздравление для сына родственников, которые теперь живут в США.

На официальном сайте королевской семьи появилась обращения к сыну Меган Маркл и принца Гарри. Отметим, что Арчи празднует свое трехлетие.

В день рождения малыш получил поздравительные сообщения от дяди и тети.

«Желаем Арчи счастливого третьего дня рождения!» — такое поздравление для малыша оставили Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Также его бабушка с дедушкой не забыли о поздравлении.

«С днем рождения, Арчи», — написали принц Чарльз и Камилла.

И самым долгожданным поздравлением для Арчи стало обращение его прабабушки:

«Желаем Арчи Маунтбеттен-Виндзору очень радостного третьего дня рождения!»

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям подарили своей дочери Шарлотте пони. Малышка давно мечтала о собственном питомце, на котором можно прокатиться.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!