Меган Маркл в узких джинсах и белом жакете вместе с принцем Гарри вышла в свет в Гааге

Герцогиня Сассекская не смогла пропустить второй день «Игр непобежденных» в Ниделандах. Она выбрала элегантный кэжуал образ.

Меган Маркл является женой принца Гарри. Когда американская актриса стала встречаться с членом королевской семьи, это было резонансным событием. А потом их свадьба стала одним из самых главных событий года.

Герцогиня Сассекская забрала на себя все внимание публики. Ходили слухи, что поэтому у нее не сложились теплые отношения с Кейт Миддлтон. Однако уже несколько лет пара живет в США, так как от королевских обязанностей они отказались.

Во время начала пандемии принц Гарри почти не выходил в свет, как и его жена. Но недавно они оставили детей: Арчи и Лилибет дома, а сами прилетели в Нидерланды.

Для первого появления на публике за долгое время Меган выбрала белоснежный костюм. А вот потом она даже щегольнула в твидовом жакете. А накануне супруги стали гостями на спортивных соревнованиях «Игры непобежденных» в Гааге.

На этот раз Маркл предстала на публике в узких джинсах и белоснежном жакете Brandon Maxwell с поясом. А также кэжуал образ дополнили горчичные туфли Manolo Blahnik. Принц Гарри держал за руку супругу. Герцогиня Сассекская постоянно улыбалась. Многие отметили, что она вернулась в форму после родов.

«Какая красивая», «Она прям бунтует, отказываясь от традиционных нарядов», «Какие они с Миддлтон разные», «Прям хорошенькая», «Гарри счастлив», «Выглядят они бесподобно», «Смотришь на эту пару и сразу чувствуешь их тепло», — стали писать пользователи Сети.

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