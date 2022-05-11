С гордостью говорила о родственниках: как Повалий относилась к семье сына, который от нее отрекся

Певица Таисия Повалий всегда очень тепло отзывалась о семье сына Дениса в разговорах с журналистами. К примеру, о своем внуке Демьяне она говорила, что у него «не по возрасту мудрый взгляд». «Когда взяла его на ручки, то испытала восторг», — отмечала Таисия Повалий.

С гордостью певица говорила о и жене сына — Светлане. Невестку она нередко называла дочерью. «Света до декрета снимала ролики, зарабатывала в Интернете. Еще она очень хорошо готовит. Для меня как мамы важно, чтобы сын был накормлен», — отмечала, в частности, Повалий.

При этом Таисия Повалий всегда говорила, что в семью сына Дениса со своими советами и нравоучениями старается не вмешиваться, сообщает «СтарХит».

Напомним, что сын Таисии Повалий публично отрекся от матери после ее концерта в Кремле. Он заявил, что не хочет иметь с ней ничего общего.

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