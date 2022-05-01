Украинская звезда Playboy ополчилась на Ани Лорак и Таисию Повалий

Еще Алена Жигалова в рамках своего шоу на YouTube «Алена, блин!» упомянула скандал с Ани Лорак. Украинская звезда исчезла со всех радаров, выбрав тактику молчания. Если концерты артистки и раньше постоянно срывали на Украине, как в недавнем интервью припоминал Андрей Данилко, то сейчас поп-дива сталкивается с хейтом даже со стороны тех людей, которые живут ее родном городке.

Так, журналистка напомнила, что в Черновце выкорчевали именую звезду Ани Лорак. При этом Жигалова не понимает сути такого мелкого демарша по отношению к популярной исполнительнице, которая в свое время достойно выступала на «Евровидении».

Досталось Ани Лорак и от украинской звезды Playboy Даши Астафьевой. Звездная красотка обрушилась с едкой отповедью на поп-диву и других селебрити. Девушка заявила, что многие именитые артисты ее попросту заблокировали в соцсетях: так к примеру, поступила Светлана Лобода и Регина Тодоренко.

Знаменитости, похоже, не собираются выслушивать негатив Астафьевой. Но такая реакция звезд Дашу совершенно не смущает. Так, в свежем интервью, как пишет «СтарХит», звезда Playboy раскритиковала Ани Лорак и Таисию Повалий. Назвав звездных коллег «расходным материалом».

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