Неожиданно: Таисия Повалий появилась на сцене Кремля

Накануне на сцене Кремлевского дворца прошла церемония вручения премии «Шансон года – 2022». Свои хиты исполнили певица Слава, Любовь Успенская и другие. Стас Михайлов вышел на сцену с песней «Твое сердце», а после компанию ему составила Таисия Повалий. Вместе они исполнили композицию «Что с тобой? Как же я?».

Появление народной артистки Украины на церемонии в Кремлевском дворце стало событием для ее поклонников. Ведь Повалий давно не давала о себе знать. Так последний ее пост в соцсети датирован 20 февраля 2022-го.

Тогда певица написала, что она и ее сын Денис Повалий не смогут продолжить свое участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале из-за болезни. Семью Повалий тогда заменили Сосо и Леван Павлиашвили. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.