«Не надо про маму»: сын Повалий отрекся от нее после выступления в Кремле

Накануне в Кремлевском дворце отгремел концерт в честь Дня Победы. На сцене появилась и Таисия Повалий с песней на украинском языке «Пісня про рушник», которая была написана еще в 1958 году на стихи Андрея Малышко.

После этого сын артистки, Денис, публично отрекся от нее. В своей соцсети молодой человек написал, что сейчас Таисия Повалий проживает «совсем отдельную, свою историю». Причем он к этому не имеет никакого отношения.

«Не надо только про маму сюда, окей?» — написал Денис в конце своих размышлений.

Напомним, буквально недавно Таисия Повалий вместе с Денисом выходила на сцену в рамках шоу «Две звезды», которое показывал Первый канал.

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