Давно привыкла к этому: спутница Лепса предъявила доказательство, что она не эскортница

Григорий Лепс на днях засветился в ресторане с двумя спутницами. Одну из них — 25-летнюю Елизавету Ридель — певец отметил на фото в одной из социальных сетей.

Несмотря на то, что в аккаунте Ридель указано, что она является экспертом по ресторанному бизнесу, некоторые паблики потрудились пробить ее имя в Сети. И на нескольких сайтах она значилась в списках эскортниц.

Елизавета Ридель не оставила без своего внимания эти публикации и поспешила на них ответить.

«Я уже давно привыкла к тому, что если ты не серая мышь и хоть что-то из себя представляешь, то надуманные гадости о твоей персоне — вещь неизбежная», — написала спутница Григория Лепса в социальных сетях.

В качестве доказательства своей профессиональной принадлежности Ридель разместила в своем блоге скрины материалов о себе, где было написано, что она прошла курсы у Аркадия Новикова.

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