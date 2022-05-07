«Не приехать не мог»: Лепс навестил раненых военных в госпитале Екатеринбурга

Накануне Григорий Лепс побывал в Екатеринбурге, где навестил российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации по защите Донбасса. Артист прибыл в военный клинический госпиталь в Екатеринбурге и вручил бойцам диски со своими песнями и автографами.

«Бойцам — здоровья, врачам — работы как можно меньше. Тяжело видеть раненных ребят, но это такая работа у них военная. Мы делаем свою работу, они делают свою работу. Каждый должен делать свою работу профессионально. Я стараюсь, иду к этому. Они к этому тоже идут. Не приехать я не мог, нашел возможность и приехал. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой», — цитирует Лепса «Пятый канал».

Напомним, ранее Лепс показал фото своего повзрослевшего сына Вани и поздравил его с днем рождения.

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