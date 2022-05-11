«Я сама себе задаю этот вопрос периодически»: Бузова оценила перспективы «вернуться к бывшему»

Как отметила певица, у нее всегда есть рядом потрясающий человек, с которым когда-то была любовь.

Певица Ольга Бузова оценила свои шансы когда-нибудь вернуться к бывшему молодому человеку, с которым у нее были в прошлом романтические отношения.

«Я сама себе задаю этот вопрос периодически. В моей жизни не было, чтобы я спустя время так же сильно любила человека, как и тогда. У меня есть потрясающий бывший, с которым у нас отличные отношения. Периодически мы говорим друг другу: «Какие же мы дураки были, что любовь не сохранили!» Ольга Бузова

Как заметила Ольга Бузова, она даже сейчас с этим бывшим может куда-то вместе слетать. Зовут этого человека Тимофей. Начать строить любовь снова у них не получилось. Причина в том, что у Бузовой случилась сначала одна, а потом и вторая большая любовь, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в прошлом году Ольга Бузова со скандалом рассталась с блогером Давидом Манукяном. Телеведущая и певица уже давно мечтает о крепкой семье.

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