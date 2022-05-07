«Я в отношениях!»: Давид Манукян признался, что хочет жениться в ближайшее время

Артист похвастался, что в его интимной жизни все в порядке.

Исполнитель Давид Манукян отметил, что в новых отношениях чувствует себя превосходно. Знаменитость даже планирует свадьбу и детей.

Давид Манукян после расставания с Ольгой Бузовой наконец обрел свое счастье. Артист не рассказывает, кто является его новой избранницей. А вот о своих успехах в интимной жизни артист не стесняется говорить.

«Есть ли у меня мозоли на правой руке? Откуда, ведь я в отношениях! Их нет! Вообще хочу жениться в этом году, хочу детей», — с улыбкой на лице сказал блогер в YouTube-шоу «Женский форум».

Давид Манукян также добавил, что изменял в предыдущих отношениях:

«Как спалить ее на измене? У меня ни один способ не спалили, а вот как ее поймать с поличным?»

Напомним, ранее Давид Манукян и Филипп Киркоров пообщались на проекте «Маска». Поп-король дружит с исполнителем. Однако Киркоров не угадал, что за маской Космонавта на проекте скрывался его коллега и приятель.

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