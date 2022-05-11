«Хорошо отношусь к этим дивчинам»: Кушанашвили пожелал гореть в аду Брежневой, Лободе и Лорак

По словам телеведущего, он знает, что будет с карьерами этих украинок.

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире шоу «Каково?!» высказался об украинских звездах — Ани Лорак, Вере Брежневой и Светлане Лободе.

«Вера Брежнева — жена хорошего парня Кости Меладзе. У Светланы Лободы, Веры Брежневой и Ани Лорак закончилась карьера в России. Как вы полагаете? Ответить на этот вопрос мне не составит большого труда, потому что, как и в случае с Галкиным, здесь есть над чем поломать голову и посокрушаться. Ведь людей жалко». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, не надо считать его высокомерным. «Жалкий я. Где я был восемь лет? Рылся в мусорных баках. Я ведь хорошо отношусь к этим дивчинам, гори они в аду. Я же со всей любовью, разрази их диарея. Я ведь с нежностью, трепетностью. Но насчет карьеры — это большой вопрос. У кого теперь она будет. Разве только у Олега Газманова и Коли Расторгуева. Эти позаботились о себе», — заметил Кушанашвили.

Напомним, что Отар Кушанашвили — крайне противоречивая личность. В своих программах он откровенно оскорбляет многих звезд.

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