На фоне Урганта – просто смех: по низкой зарплате Кудрявцевой прошелся Кушанашвили

Отар Кушанашвили не раз поднимал тему отъезда Ивана Урганта из страны. Журналист признавался, что не любит ведущего, но полагает – тот имеет полное право поступать так, как ему вздумается. Он может ездить куда хочет и продавать или покупать недвижимость там, где ему надо.

Однако в разговоре про квадратные метры Урганта в шоу «Каково?!» Кушанашвили обмолвился, что озвученные в СМИ цифры выглядят просто нереально.

«Откуда у него столько денег? Не бывает ни корпоративов, ни такой зарплаты, которые бы в сумме позволили бы купить такую недвижимость! Ну не бывает!» — удивился Отар.

В качестве примера от также привел заработки Леры Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

«Секрет на миллион» четвертый раз подряд говорит, что оператор, продюсер, сама Лера недоедают. Как он купил дом за три миллиарда долларов?» — негодовал Отар Кушанашвили.

Напомним, в СМИ позвучали такие цифры, которые якобы просит ведущий за свои квадратные метры в России: 290 миллионов рублей за квартиру в «Клубном доме на Смоленском бульваре», примерно 500 миллионов рублей за пентхаус в башне «Меркурий» «Москва-Сити», около 150-160 миллионов рублей за дом на Рублевке (покупал якобы за 400 миллионов рублей), 200 миллионов за дом в деревне Иславское. И это не учитывая недвижимости в Санкт-Петербурге.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.