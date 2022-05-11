«Показал, что жизнь сама по себе продолжается»: Кушанашвили поддержал Киркорова после концертов

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» поддержал музыканта Филиппа Киркорова после его скандальных концертов в Москве.

«Филипп Киркоров вышел на сцену Кремля и показал, что жизнь сама по себе продолжается. И как бы тяжело нам ни было, мы должны помнить, что плохие дела вершатся и днем, и ночью». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, он понимает, что есть люди, которых само имя Филиппа Киркорова выводит из себя. «По причине нервического к нему отношения они не приемлют в его отношении ничего. И меня тоже раздражает его давешнее выступление в адрес Медведчука. Мне наплевать на Медведчука. Но Киркоров даровал людям отвлечение от ужаса», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что номер Филиппа Киркорова с крестом в Кремлевском дворце вызвал широкий общественный резонанс. Против поп-короля могут возбудить уголовное дело.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.