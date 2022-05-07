«Обручальное кольцо»: сын Газманова заговорил о помолвке

Родион Газманов в свои 40 лет остается холостяком.

Старший сын Олега Газманова – Родион в свои 40 лет остается холостяком. Исполнитель «Люси» предпочитает не говорить о своей личной жизни, но иногда интригует фолловером неожиданными заявлениями.

На этот раз в своем микроблоге он предложил фанатам сыграть в «факты», затронув весьма щепетильную тему.

«Я покупал обручальное кольцо, чтобы сделать предложение», — написал Газманов-младший, предложив на выбор два варианта.

Пока фанатам остается лишь догадываться, факт это или ложь. Но следующей публикацией с загадочной блондинкой по имени Василина, которая управляла автомобилем, музыкант еще раз заинтриговал фолловеров.

больше по теме Родион Газманов поделился памятным снимком, на котором Олег Газманов предстал вместе с первой женой Музыкант Родион Газманов вспомнил один момент из своего детства.

Напомним, в начале апреля Родион Газманов стал новым гостем в программе «Давай поженимся!». Знаменитость никак не ожидал встретить там бывшую возлюбленную.

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