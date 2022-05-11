«Обрезание будут делать ребенку, а то как же!»: Подгородецкий — о будущем сына Макаревича

Бывший музыкант группы «Машина времени» Петр Подгородецкий рассказал, что в недалеком будущем ждет сына певца Андрея Макаревича, который недавно появился на свет.

«Обрезание будут делать ребенку, а то как же! По еврейским законам это положено. Вы спросите лучше у жены, потому что она, я так понимаю, рулит всем процессом. Еврейские женщины — они такие, на первом месте «я так решила». Петр Подгородецкий

Как заметил Подгородецкий, сыну Макаревича вовсе ни к чему российское гражданство. Он рожден в Израиле, а значит, перед ним открыт весь мир. В будущем, как думает Подгородецкий, наследник Макаревича пойдет служить в армию, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрей Макаревич сейчас живет с женой и маленьким ребенком в Израиле. При этом он рассчитывает в будущем выступать в России.

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