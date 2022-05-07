Ненавидящий Россию Макаревич продает билеты на концерт в Петербурге за 13 тысяч рублей

Музыкант продолжает зарабатывать на родине, не скрывая своего негатива.

Андрей Макаревич агрессивно высказывается в адрес своих соотечественников. В марте музыкант уехал в Израиль и почти каждый день шлет оттуда негативные высказывания в адрес россиян.

Однако ненависть к родине не мешает певцу зарабатывать на ней деньги. Лидер группы «Машина времени» планирует летом дать концерт в Санкт-Петербурге. В Израиле. Видимо, билеты на концерт не продаются.

Иронично, что программа, с которой музыканты собираются выступить в северной столице, называется «Мы рядом». Стоимость билетов колеблется от 1,8 тысячи до 13 тысяч рублей.

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