«Кто так откормил?»: Омарова удивил внешний вид уехавшего в Израиль Макаревича

Несколько месяцев назад Андрей Макаревич перебрался в Израиль. В апреле он в четвертый раз стал отцом и угодил в скандал. Музыкант нелицеприятно высказался о россиянах, чем навлек на себя волну негодования от пользователей Сети. Именно после этой речи в России отменили концерты группы «Машина времени».

Накануне в Сети появились кадры, на которых Макаревич был запечатлен во время интервью. Блогер Курбан Омаров разместил их в своем телеграм-канале и удивился тому, как внешне изменился артист.

«Кто Макаревича так откормил? Закройте в Израиле тоже Макдаки. Ему бы морковку грызть подошло», — написал Омаров в своем телеграм-канале.

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