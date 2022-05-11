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«На инопланетянина»: пресс-атташе «Машины времени» рассказал, на кого похож сын Макаревича

Как отметил Антон Чернин, у ребенка огромные глаза.

«На инопланетянина»: пресс-атташе «Машины времени» рассказал, на кого похож сын Макаревича
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Пресс-атташе легендарной группы «Машина времени» Антон Чернин заявил, что сын музыканта Андрея Макаревича обладает крайне необычной внешностью.

Андрей Макаревич с женой
Андрей Макаревич с женой. Фото: соцсети

«Похож на инопланетянина. У него такие же огромные глаза. Впрочем, наверное, на маму похож. Пока еще маленький совсем, еще будет меняться».

Антон Чернин

Как отметил Чернин, жена Макаревича — Эйнат Кляйн — не хочет, чтобы у ребенка было российское гражданство. А вот у самого певца нет израильского паспорта — только российский, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрей Макаревич с женой и ребенком находятся в Израиле. Они обитают в городке Нетания, где у музыканта есть своя квартира.

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